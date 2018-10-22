وزير الآثار: 100 مليون جنيه تكلفة تطوير قصر البارون

قال خالد العناني، وزير الآثار، إن عملية تطوير قصر البارون تتكلف 100 مليون جنيه وهي الأولى من نوعها للقصر.



وأضاف العناني، خلال لقائه مع أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، وعبر حلقة خاصة من دير سانت كاترين يكشف فيها أسرار لأول مرة، أن قصر البارون محاط بالسقالات ويتم البدء في تطويره في الوقت الراهن وسيتم افتتاحه قريبا.



وكشف خالد العناني، وزير الآثار، أن دير سانت كاترين من أجمل الأماكن السياحية والدينية والأثرية في العالم، كاشفا أن دير سانت كاترين من ضمن 6 مواقع مصرية سجلت على قائمة التراث العالمي.