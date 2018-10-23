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أخبار العالم

ميليشيات الحوثي تواصل تهريب الحشيش إلى اليمن

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
أ ش أ
ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني، في المنطقة العسكرية الخامسة، كمية جديدة من مخدر الحشيش، في مديرية حيران، غرب محافظة حجة، شمال اليمن.

وقالت مصادر عسكرية في المنطقة الخامسة- في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية- إن: "الكمية المضبوطة والمقدرة بـ30 كيلو جرامًا من الحشيش، تتبع القيادي في ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والمكنى "أبو عبده" من أبناء مديرية حيران".

وأوضحت المصادر، أن قوات الجيش الوطني اليمني، أحبطت- خلال الفترات السابقة- عدة عمليات تهريب الحشيش والممنوعات، بمديريتي ميدي وحيران، كانت أغلبها تتبع قيادات حوثية، بحسب اعترافات المهربين.
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