وكيل الصحة بالبحر الأحمر يترأس حملة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالغردقة

شن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، حملة مكثفة علي شارع المدارس بمدينة الغردقة والمنطقة المحيطة بها، بحضور مدير عام الطب الوقائى ومدير إدارة المتوطنة وفريق مكافحة ناقلات الأمراض ومراقبي صحة البيئة.



وشملت الحملة إجراء رصد حشري للمنطقة بالكامل ورش جميع أماكن تجمعات المياه الراكدة وأماكن تجمع القمامة وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئاسة مجلس مدينة الغردقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو خلق بيئة صحية ونظيفة.



وتم تكليف إدارة الإعلام والتثقيف الصحي بالمديرية بتنظيم ندوات توعية لمواطني المنطقة.

