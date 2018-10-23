عودة الحركة المرورية بطريق العلمين بعد زوال الشبورة المائية

قالت مصادر امنية بالادارة العامة للمرور، إن الحركة المرورية عادت إلى طبيعتها على طريق العلمين الصحراوي بعد إغلاقه صباح اليوم "الثلاثاء" بسبب انعدام الرؤية نتيجة ارتفاع الشبورة بصورة كثيفة.



وأضافت المصادر، ان الإدارة بإشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.