ندوات توعوية بالأقصر حول أهمية تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.. صور

نظمت إدارة الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطري بالأقصر، ندوات توعوية على مدار 3 أيام بقرية المريس التابعة لمركز ومدينة الطود وذلك فى إطار استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين والتوعية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.





وأشارت دنيا زاد همام مدير إدارة الإرشاد والتوعية بمديرية الطب البيطري إلى أن الندوات أقيمت بالوحدة الزراعية، والجمعية الخيرية الإسلامية، والوحدة الصحية بقرية المريس، حيث تناولت الندوات مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتوعية الحضور بأهمية تحصين الحيوانات القابلة للمرض فى لجان التحصينات التى تقوم بها الوحدة البيطرية بالمريس لتحصين الحيوانات ضد المرض بالإضافة للحديث عن أهمية ترقيم وتسجيل الحيوان أثناء التحصين.



