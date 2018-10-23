ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ندوات توعوية بالأقصر حول أهمية تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
شمس يونس
نظمت إدارة الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطري بالأقصر، ندوات توعوية على مدار 3 أيام بقرية المريس التابعة لمركز ومدينة الطود وذلك فى إطار استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين والتوعية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع. 

وأشارت دنيا زاد همام مدير إدارة الإرشاد والتوعية بمديرية الطب البيطري إلى أن الندوات أقيمت بالوحدة الزراعية، والجمعية الخيرية الإسلامية، والوحدة الصحية بقرية المريس، حيث تناولت الندوات مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتوعية الحضور بأهمية تحصين الحيوانات القابلة للمرض فى لجان التحصينات التى تقوم بها الوحدة البيطرية بالمريس لتحصين الحيوانات ضد المرض بالإضافة للحديث عن أهمية ترقيم وتسجيل الحيوان أثناء التحصين.

كما تم تناول مرض الجلد العقدي وتوعية الحضور بأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة فى لجان التحصينات  لتحصين الحيوانات إضافة الى التعريف بأهمية التأمين على الحيوان ومميزاته و مناقشة سلامة الغذاء ومرض البروسيلا.
ندوات توعوية بالأقصر حول أهمية تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.. صور
ندوات توعوية بالأقصر حول أهمية تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.. صور
ندوات توعوية بالأقصر حول أهمية تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.. صور
loading...

ترشيحاتنا

تحمي من النقرس والسرطان.. نوع من الخضروات له 10 فوائد

وزير الخارجية السعودي يتعهد بإجراء تحقيق شامل في قضية خاشقجي

أطعمة تساعد على تنظيم هرموناتك بدون أدوية

الحريري: إجراءات السعودية في قضية خاشقجي تخدم مسار العدالة والكشف عن الحقيقة

الرئيس السيسي يلتقي ممثلي كبرى الشركات الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي

أول تعليق من ميدو على فسخ تعاقد الزمالك مع برزنتيشن

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في كأس مصر والقنوات الناقلة

ميدو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه لخلافة جروس

انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لعامي 2019/2020

بيع كتاب مصري بـ 1.3 مليون يورو

هذا الصباح يبرز تقرير صدى البلد حول أهالي ترسا ..فيديو

هكذا علقت شذى على إلغاء حفل زفاف مي حلمي ومحمد رشاد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

فيديو

صاحب ورشة جلود: التضامن تدعمنا من خلال المعارض ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات على السواحل الشمالية.. فيديو
شاهد.. أهالي ترسا يشكون من نزع ملكية منازلهم دون تعويض

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟