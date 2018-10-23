بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل

انطلقت الآن بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات أعمال اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"، والتي ينظمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، بمشاركة عددٍ من المفكِّرين والشخصيات العامة من أوروبا وآسيا، ونخبة من القيادات الدينية والسياسية والفكرية ورؤساء جمهوريات وحكومات سابقين من مختلف دول العالم.



