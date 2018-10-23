وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مدارس مدينة الغردقة وبنك الطعام

قام الدكتور تامر مرعي وكيل الوزارة صباحـ بالمرور على مدارس مدينة الغردقة، وبرفقته مدير عام الطب الوقائي وفريق مكون من مدير إدارة مراقبة الأغذية ومدير إدارة الثقافة الصحية ومدير إدارة السن المدرسي ومراقبي اوائل الأغذية وصحة البيئة بالمديرية، وتم تفقد مدرسة خالد بن الوليد الاعدادية والاطمئنان علي سلامة الأطفال، والتاأكد من التهوية الجيدة والإنارة والنظافة العامة، والتأكد من استخدام المنظفات والمطهرات في دورات المياه، وتم الاطمئنان علي سلامة وتطهير خزانات المياه وعمل ندوة تثقيفية للطلبة.



وقام وكيل الوزارة بالمرور ايضا على مدرسة طه حسين الابتدائية، وتم عمل تلك الاجراءات بالاضافة انه يتواجد بها بنك الطعام المصري للطلبة وتم التأكد من سلامة وصلاحية المأكولات والوجبات والتأكد من وجود شهادات صحية للعاملين في مجال تداول الأغذية، وتم سحب عينات لتحليلها والتأكد من سلامتها، كما تم التأكد من سلامة الإجراءات بمخازن الوجبات وأماكن تحضير الطعام.



تفقد مرعى العيادات الطبية بالمدارس ومراجعة اعمال الزائرات الصحية واستكمال تجهيزات وتوافر المستلزمات والأدوية ومراجعة التطعيمات.



وشدد وكيل الوزارة علي سرعة الانتهاء من الفحص الطبي الشامل للطلبة وايضا عمل ندوات دورية بصفة منتظمة عن غرس الوعي الصحي والسلوك الصحي السليم للطلاب.

