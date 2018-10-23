ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة يستغيثون من تراكم القمامة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
قسم الميدانى
اشتكى أهالي منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، من تراكم أكوام القمامة بالمنطقة، والتي تؤدي إلى انتشار الأمراض والحشرات وتشوه المنظر
الحضاري للمنطقة.

ويقول "محمود محمد" أحد سكان المنطقة، أن القمامة تحاصر المنطقة، مسببة العديد من الأضرار للسكان، من انتشار الحشرات والكلاب الضالة والرائحة الكريهة.

وأضاف "محمد جمال" أن تراكم القمامة أمر لا يليق بالمنطقة، مضيفًا أنها تؤثر على المظهر الحضاري، وتعطل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأشار "أحمد إسماعيل" الى أن المنطقة تحولت إلى تلال من القمامة، حيث أصبحت وليمة للقطط والكلاب الضالة دون مسؤولية من الحي

وطالب "إسلام محمد" أحد أهالي المنطقة، المسؤولين والجهات المختصة بضرورة العمل على رفع القمامة بشكل مستمر، وتوفير صناديق للقمامة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
loading...

ترشيحاتنا

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

كارتيرون يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات على السواحل الشمالية.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

محمد حمودة: مرتب المحامي الخريج يجب أن تبدأ بـ3 أو 4 آلاف جنيه شهريا

الزنط: مصر ستعلن القضاء على الإرهاب في سيناء نهاية 2018

طباخ الملك فاروق: كان بيحب الموزة والفتة.. وبنأكل 70 فردا يوميا.. فيديو

السعودية تحذر من تقلبات جوية من الثلاثاء وحتى الجمعة

شاهد.. عقبات تواجه قطر في استضافة كأس العالم المقبل

أرامكو السعودية توقع 15 صفقة بأكثر من 30 مليار دولار

مصرع ربة منزل وإصابة عامل صدمهما قطار ركاب

قطر تستفز أبو مازن: مليارات لـ حماس لحفظ أمن إسرائيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

فيديو

صاحب ورشة جلود: التضامن تدعمنا من خلال المعارض ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات على السواحل الشمالية.. فيديو
شاهد.. أهالي ترسا يشكون من نزع ملكية منازلهم دون تعويض

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟