أهالى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة يستغيثون من تراكم القمامة

اشتكى أهالي منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، من تراكم أكوام القمامة بالمنطقة، والتي تؤدي إلى انتشار الأمراض والحشرات وتشوه المنظر

الحضاري للمنطقة.



ويقول "محمود محمد" أحد سكان المنطقة، أن القمامة تحاصر المنطقة، مسببة العديد من الأضرار للسكان، من انتشار الحشرات والكلاب الضالة والرائحة الكريهة.



وأضاف "محمد جمال" أن تراكم القمامة أمر لا يليق بالمنطقة، مضيفًا أنها تؤثر على المظهر الحضاري، وتعطل حركة سير المواطنين والسيارات.



وأشار "أحمد إسماعيل" الى أن المنطقة تحولت إلى تلال من القمامة، حيث أصبحت وليمة للقطط والكلاب الضالة دون مسؤولية من الحي



وطالب "إسلام محمد" أحد أهالي المنطقة، المسؤولين والجهات المختصة بضرورة العمل على رفع القمامة بشكل مستمر، وتوفير صناديق للقمامة.



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