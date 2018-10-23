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أخبار العالم

الكرملين: المعاهدة النووية التي تريد أمريكا الانسحاب منها بها نقاط ضعف

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:49 م
صدى البلد
رويترز
قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى التي تريد واشنطن الانسحاب منها بها نقاط ضعف لكنه ذكر أنه لا يرحب بما وصفه بأنه منهج أمريكي خطير بالحديث عن الانسحاب دون اقتراح بديل.

وقالت روسيا أمس الاثنين إنها ستكون مضطرة للرد بالمثل لاستعادة التوازن العسكري مع الولايات المتحدة إذا مضى الرئيس دونالد ترامب في تهديده بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية وبدأ في تطوير صواريخ جديدة.

ومن المقرر أن يناقش الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأمر في موسكو اليوم الثلاثاء مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه من المتوقع أن يفسر بولتون الموقف الأمريكي.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "بالطبع هناك نقاط ضعف (في المعاهدة) لكننا لا نرحب بتمزيق الاتفاقية دون وجود خطط بشأن أي شيء جديد".
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