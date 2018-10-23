الإنتاج الحربي يدفع بالقوة الضاربة لمواجهة الزمالك في الكأس

أعلن مختار مختار المدير الفنى لفريق الكرة بنادي الإنتاج الحربى تشكيل فريقه فى مباراة الزمالك المقرر انطلاقها فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء بملعب برج العرب ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.



جاء التشكيل على النحو التالى:



عامر عامر فى حراسة المرمى وأحمد شديد قناوي ومحمود البدري ومعاذ الحناوي وعبد الرحمن فاروق ومحمود كابونجا ومحمد عادل وعبد الرحمن بودي ومحمد مسعد ومحمد رجب وموسى دياوارا .







