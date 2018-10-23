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متحدث الكهرباء يوضح اشتراطات تركيب العدادات الكودية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:09 م
الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء
كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن هناك اشتراطات معينة بالنسبة لتركيب العدادات الكودية، وأهمها ان تكون ضد الارتفاعات الخاصة بالبناء التى حددتها الجهات المسؤولة قبل موافقة التراخيص.

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن التقديم على العدادات الكودية يمكن المباني المخالفة بموافقة من مجلس الوزراء، ولكن الآن التقديم متوقف مؤقتا.

وأشار المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء، إلى أن هناك حملات مستمرة من شرطة الكهرباء والمحليات ضد مخالفات المبانى وسرقات التيار وهناك غرامات وإزالة المخالفات والتعديات.
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