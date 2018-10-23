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برلمان

أحمد عبد الرازق: 12 مجمعا لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:34 م
النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعي_رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
عرض المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، خطة ورؤية الهيئة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث أكد أن هناك 12 مجمع صناعي يتم إقامتها حاليا بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإجمالي 4200 وحدة "مصنع صغير" لافتا أن مجمع مرغم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للصناعات البلاستيكية خير مثال على المجمعات الصناعية فى مصر.

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة فى إجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى بإعادة النظر فى تسعير أراضي المناطق الصناعية وحق الانتفاع فى المجمعات الصناعية "12" والتى من المقرر إقامتها فى عدد من المناطق بالمحافظات والتى سيبدأ بالعاشر من رمضان ومدينة السادات.

كما أوصت بإعداد تشريع لإدارة المناطق الصناعية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ، والأماكن الفعلية التى تم الإنتهاء من بناء مجمعات صناعية بها ، وحصر المحافظات التى بها مناطق صناعية والمحافظات التى لم يتم البناء فيها لتجهيز أراضي بها لإقامة مجمعات صناعية، وأيضا سرعة إصدار التراخيص بالنسبة للمستثمرين وإحداث ثورة إدارية فى جهاز التنمية الصناعية.

وتوضيح المناطق التي خصصتها الهيئة لهذه المشروعات، وذلك في ضوء ما ورد في بيان الحكومة الذي ألقاه المهندس رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته فى 3 يوليه الماضى.
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