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ديني

خالد الجندي: الإيمان بالأعمال السحرية شرك بالله ..فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:47 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الاعتقاد بأن الأعمال السحرية، تؤدى إلى ضرر فى الإنسان، مؤكدا أن من يعتقد هذا يعتبر مشركا بالله.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "التوحيد أن تنسب كل أمر لله، فهذا هو أصل قول لا إله إلا الله، ومن يعتقد أن سحر يضره أو يعطل مصالحه فهو ينافى التوحيد".

وأوضح: "مفيش حد يقدر يمنع رزق أرسله الله لك، كل ما تحصل حاجة سيئة من أنفسنا نقول الشيطان اللى عملها، أو معمول له عمل.. الشياطين زهقت وهتتبرأ مننا يوم القيامة وهو ما ورد فى قول الله تعالى: " مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
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