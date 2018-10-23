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فن

فيلم كتاب أخضر يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأربعين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:52 م
صدى البلد
محمد نبيـل
كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلم افتتاح الدورة الأربعين للمهرجان والمقامة في الفترة بين 20 و29 نوفمبر المقبل. المهرجان اختار الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر Green Book" للمخرج بيتر فاريلي، بطولة النجمين فيجو مورتينسين وماهرشالا علي، والذي يعد واحدًا من أهم أفلام العام المرشحة للتنافس على جوائز الأوسكار مطلع العام المقبل.

أحداث الفيلم مأخوذة عن قصة حقيقية دارت في ستينيات القرن العشرين وقت استمرار التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة، حيث يُكلف سائق من أصل إيطالي له ميول عنصرية باصطحاب عازف بيانو أسود البشرة في جولة موسيقية بولايات الجنوب الأمريكي الأكثر تعصبًا ضد الملونين.

الفيلم توّج قبل أسابيع بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، والتي تُعد أكبر جائزة اختيار جمهور في العالم، وأكثرها تعبيرًا عن بوصلة جوائز الأوسكار، فعلى مدار الست سنوات الأخيرة نالت جميع الأفلام الفائزة باختيار جمهور تورنتو جائزة أوسكار واحدة على الأقل في فبراير التالي.

عن اختيار فيلم الافتتاح يقول المدير الفني للمهرجان الناقد يوسف شريف رزق الله: مخرج الفيلم بيتر فاريلي، والذي عُرف عالميًا بتقديم أفلام كوميدية خفيفة بمشاركة شقيقه بوبي فاريلي، يظهر في "كتاب أخضر" بمستوى لم يظهر به من قبل، فيقدم فيلمًا بالغ الإتقان يطرح موضوعًا مهمًا، دون أن يفقد خفة ظله وقدرته على الإمتاع من أول وحتى آخر لحظة في الفيلم".

وعلق رئيس المهرجان محمد حفظي قائًلا: سيعمل المهرجان على توفير كل الظروف الملائمة ليكون عرض "كتاب أخضر" ليلة الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرًا المصرية عرضًا يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبأهمية الفيلم الذي وضعه أغلب النقاد العالميين ضمن الأفلام الأهم خلال العام الحالي، كما سيتم تنظيم عرض آخر يسمح لجمهور القاهرة بمشاهدة الفيلم المرتقب.

يُذكر أن فيلم "كتاب أخضر" من إنتاج ستوديوهات دريم ووركس، وتوزعه في الشرق الأوسط شركة إيطاليا فيلم، وهو من تأليف المخرج بيتر فاريلي بمشاركة برايان هايس كوري ونيك فاليلونجا، وهو ابن طوني فاليلونجا الشخصية الرئيسية في الفيلم الذي وقعت الحكاية له خلال الستينيات. ويشارك في بطولته النجوم فيجو مورتينسين (المرشح للأوسكار عامي 2008 و2017) وماهرشالا علي (الفائز بالأوسكار عام 2017 عن دوره في "ضوء القمر") وليندا كارديلني.
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