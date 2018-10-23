طريقة إعداد المشبك الدمياطي في المنزل



- قلبي بمضرب بيض حتى لا يتكتل الدقيق سواء المضرب اليدوي أو الكهربائي

- اتركيها لنصف ساعة او أكثر حتى تتخمر وضعي الوعاء داخل كيس

- سخني الزيت في طاسة صغيرة بحيث يكون قطرها هو قطر القرص.

- ضعي العجين في كيس كريمة التزيين بوجه غير سميك أو في كيس سميك مع قطع طرفه، وبعد أن يصل الزيت للحرارة المطلوبة يبدأ القلي.



- اضغطي على الكيس ليخرج العجين في صورة خيط متوسط السمك أو رفيع وابدئي تشكيل القرص على قاعدة الطاسة بشكل عشوائي كما في قرص المشبك الجاهز.

- بعد تحميره اقلبيه على الجهة الثانية بحذر شديد حتى لا يتفتت وبعدها أخرجيه على مناديل مطبخ ورقية.

- بعدما يبرد، صبي عليه الشربات "شراب السكر" وقدميه.



الوقت المستغرق في إعداد المشبك الدمياطي:

ويمكن أن تستغرق طريقة عمل المشبك من 30 دقيقة وحتى 45 دقيقة كأقل تقدير.

يعد المشبك الدمياطى من أجمل الحلويات الشرقية والتي ترتبط بمحافظة دمياط، حيث إنهم متمرسون في طريقة إعداد المشبك الدمياطي.وفيما يلي نقدم لكم طريقة مضمونة لعمل المشبك الدمياطي في المنزل، باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة.مقادير إعداد المشبك الدمياطى:2 كوب دقيق2 ملعقة كبيرة نشارشة ملحنصف ملعقة صغيرة خميرةماء ويضاف تدريجيًا بحسب ما يحتاج العجينطريقة إعداد المشبك الدمياطى:- ضعي الدقيق مع النشا- ذوبي الخميرة مع الماء الدافئ، ثم أضيفي الدقيق والنشا واعجني مع إضافة الماء تدريجيًا حتى يصبح سمك العجين أشبه بسلاطة الطحينة أو الزبادي، كما في عجين لقمة القاضي.