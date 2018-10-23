أردوغان ملك التراجعات.. فيديو وصور

في معاركه السياسية لا يتردد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتباع سياسة الكر والفر، يهاجم أحيانًا وكثيرًا ما يتراجع، يعشق الظهور، ويجيد الخطب الرنانة، ويحب لغة التهديد، والظهور في شكل المحارب، لكن نتائج ما يتحصل عليه صفرًا.





عاد أردوغان إلى الظهور مجددًا بعد مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب اختفائه في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر، استعد أردوغان جيدًا للحدث، بدا متمكنًا ومالكًا للأدلة التي تدين المملكة العربية السعودية، متوعدًا أنه "لن يبقى سر" في التحقيق حول مقتل خاشقجي حسبما أعلنت الرئاسة التركية قبل مؤتمر إعلان تفاصيل مقتل الصحفي السعودي بيومين.





وبعد أن قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك إن تركيا ستنشر الحقيقة كاملة مهما كلفها الثمن، فاجأ الرئيس التركي اليوم العالم بتكرار نفس المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام دولية قبيل المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى "إيمانه بأن الملك سلمان سيتعاون مع أنقرة في شأن التحقيقات الجارية حول مقتل خاشقجي".





لم يقدم أردوغان جديدًا، بدا أنه متراجعًا عن كشف دلائل جديدة بشأن مقتل خاشقجي كما ذكر قبيل عقد المؤتمر مهيئًا الرأي العالم العالمي لوثائق جديدة تخص مقتل الصحفي السعودي، وقال أردوغان مخاطبًا الملك سلمان "أنادي من هذا المنبر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان والإدارة السعودية، وأقول إن الحادث جرى في إسطنبول، لذا أتمنى محاسبة الخمسة عشر شخصًا+ ثلاثة في إسطنبول (مرتكبي الجريمة) هنا".