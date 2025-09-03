حادث مأساوي في حفل زفاف بالمنيا.. رصاص طائش يودي بحياة شاب ويصيب آخر

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال ليلة الحنة في حفل زفاف بإحدى قرى مركز العدوة شمال محافظة المنيا.

تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وفاة شخص وإصابة آخر بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال "حنة" حفل زفاف بإحدى قرى مركز العدوة شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع محمد ع.، 23 سنة، وإصابة ج. ج. أ، 18 سنة. تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصاب لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.