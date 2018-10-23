سبب كارثي وراء وفاة 3 عمال داخل بيارة صرف صحي بكفر الشيخ.. فيديو

كشف اللواء عصام رصاص، رئيس مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أسباب حادث وفاة ثلاث عاملين في بيارة محطة الصرف الصحي الرئيسية في قرية منية المرشد بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أثناء تنظيفهم للبيارة.



وقال " رصاص " في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي"،: "تلقيت بلاغا يفيد بغرق 3 عمال في البيارة الرئيسية لمحطة الصرف الصحي، وتم إبلاغ غرفة عمليات المحافظة وإخطار وحدة المطافي والإنقاذ، وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبمعاينة موقع الحادث تبين وجود ثلاثة عمال متوفيين داخل البيارة الرئيسية لمحطة الصرف، بالإضافة إلى مواطن كان يحاول أن ينقذ العمال الثلاثة".



وتابع: "البيارة كانت مليئة بالغازات السامة مما أدى إلى اختناق العمال أثناء عملهم داخل البيارة، وجار التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحادث".

