محمد الشرنوبي يحقق 300 ألف مشاهدة بـ النفسية مرتاحة

حققت أغنية الفنان محمد الشرنوبي الجديدة "النفسية محتاجة" نجاح كبير بعد طرحها، إذ تجاوزت حاجز الـ300 ألف مشاهدة، محققة 310 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها.



الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع إلهامى دهيمة وألحان محمد يحيى.



وكانت آخر أعمال محمد الشرنوبى الفنية فيلم "تراب الماس" من بطولة الفنان آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى وشيرين رضا وماجد الكدوانى ومحمد الشرنوبى ومن إخراج مروان حامد.



