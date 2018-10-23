الاهلى ووفاق سطيف .. وليد سليمان يقتل المباراة بالهدف الأول

تقدم الاهلى بالهدف الأول فى شباك وفاق سطيف فى المباراة التى تجمع بينهما بملعب 8 مايو فى اياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.



وأحرز وليد سليمان هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 61 من المباراة بعد تمريرة ساحرة من أحمد فتحى لينفرد سليمان بحارس مرمى وفاق سطيف و يسددها على يساره.



وكان الأهلي، قد انتصر على وفاق سطيف بالقاهرة، في جولة الذهاب، بثنائية دون رد.

