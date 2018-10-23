الاهلى ووفاق سطيف .. الشناوى يمنح الجزائريين هدف التعادل

تعادل وفاق سطيف نتيجة مباراته مع الاهلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى تجمع بينهم على ملعب 8 مايو فى اطار نصف نهائى دورى ابطال افريقيا .



وسجل وفاق سطيف هدف التعادل فى الدقيقة 67 بعد تسديدة من محمد بكير تصدى لها الشناوى بغرابة شديدة لتقع منه الكرة فى داخل المرمى معلنة عن الهدف الاول للفريق الجزائرى .



و احرز وليد سليمان هدف الاهلى الاول فى الدقيقة 61 من المباراة بعد تمريرة ساحرة من احمد فتحى لينفرد سليمان بحارس مرمى وفاق سطيف و يدسددها على يساره .



وكان الأهلي، قد انتصر على وفاق سطيف بالقاهرة، في جولة الذهاب، بثنائية دون رد.