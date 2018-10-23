الاهلى ووفاق سطيف .. الشناوى يمنح الجزائريين هدف التعادل

تعادل وفاق سطيف نتيجة مباراته مع الاهلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى تجمع بينهم على ملعب 8 مايو فى اطار نصف نهائى دورى ابطال افريقيا .
وسجل وفاق سطيف هدف التعادل فى الدقيقة 67 بعد تسديدة من محمد بكير تصدى لها الشناوى بغرابة شديدة لتقع منه الكرة فى داخل المرمى معلنة عن الهدف الاول للفريق الجزائرى .
و احرز وليد سليمان هدف الاهلى الاول فى الدقيقة 61 من المباراة بعد تمريرة ساحرة من احمد فتحى لينفرد سليمان بحارس مرمى وفاق سطيف و يدسددها على يساره .
وكان الأهلي، قد انتصر على وفاق سطيف بالقاهرة، في جولة الذهاب، بثنائية دون رد.
وسجل وفاق سطيف هدف التعادل فى الدقيقة 67 بعد تسديدة من محمد بكير تصدى لها الشناوى بغرابة شديدة لتقع منه الكرة فى داخل المرمى معلنة عن الهدف الاول للفريق الجزائرى .
و احرز وليد سليمان هدف الاهلى الاول فى الدقيقة 61 من المباراة بعد تمريرة ساحرة من احمد فتحى لينفرد سليمان بحارس مرمى وفاق سطيف و يدسددها على يساره .
وكان الأهلي، قد انتصر على وفاق سطيف بالقاهرة، في جولة الذهاب، بثنائية دون رد.