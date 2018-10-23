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رياضة

الاهلى ووفاق سطيف .. الشناوى يمنح الجزائريين هدف التعادل

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:37 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد سمير
تعادل وفاق سطيف نتيجة مباراته مع الاهلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى تجمع بينهم على ملعب 8 مايو فى اطار نصف نهائى دورى ابطال افريقيا .

وسجل وفاق سطيف هدف التعادل فى الدقيقة 67 بعد تسديدة من محمد بكير تصدى لها الشناوى بغرابة شديدة لتقع منه الكرة فى داخل المرمى معلنة عن الهدف الاول للفريق الجزائرى .

و احرز وليد سليمان هدف الاهلى الاول فى الدقيقة 61 من المباراة بعد تمريرة ساحرة من احمد فتحى لينفرد سليمان بحارس مرمى وفاق سطيف و يدسددها على يساره .

وكان الأهلي، قد انتصر على وفاق سطيف بالقاهرة، في جولة الذهاب، بثنائية دون رد.
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