أبرز 7 معلومات عن مدينة البجوات الأثرية بالواحات البحرية.. صور

ينشر موقع صدي البلد 7 معلومات عن مدينة البجوات الأثرية في الواحات البحرية بالوادي الجديد، والتي أعلن الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، عن تنسيق مع المحافظة؛ لبحث تطويرها وتأهيلها، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين المناطق الخدمية في المناطق الأثرية بالمحافظة.





1- تضم مدينة البجوات أكثر من 300 مزار شيدوا على أطلال المقابر الرومانية.





2- عبارة عن جبانة مسيحية يرجع تاريخها من القرن الثاني الميلادي إلى القرن السابع الميلادي.





3- تقع خلف معبد هيبس، وكلمة "جبوات" هي نطق أهل الوادي لكلمة "قبوات" جمع "قبو".





4-من الطوب اللبن،وأهميتها ترجع لأوائل العصر المسيحي وفرار الأقباط خوفًا من الاضطهاد الروماني.





5-تشبه بشوارعها مدينة مهجورة، وتحتوى على 263 هيكلا وقبابها مزينة بمناظر مختلفة من التوراة.





6- استطاعت بمساعدة الجو الجاف للمنطقة الاستمرار والدوام طيلة هذه القرون الطويلة.



