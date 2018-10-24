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محافظات

تدريب 50 شابا بالشيخ زويد على القيادة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:17 ص
صدى البلد
احمد صالح
تبنت جمعية الجورة بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تنفيذ برنامج تدريبي، بحضور 50 من الشباب، للتدريب على المهارات الحياتية، وذلك ضمن خطة الجمعية فى الاهتمام بالشباب وتأهيلهم للمشاركة الإيجابية والإسهام فى حل مشكلات مجتمعاتهم المحلية، وكذلك تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

وقال الشيخ عرفات خضر، رئيس مجلس إدارة جمعية الجورة، إنه تم تقسيم المتدربين إلى مجموعتين، مجموعة بجمعية حقوق المرأة بالمساعيد، ومجموعة أخرى بالاتحاد الإقليمى بالعريش، وكل مجموعة تضم 25 مشاركًا ومشاركة.

وتم تدريب الشباب على الاتصال والقيادة والثقة بالذات والتطوع وحل المشكلات والبحث السريع ومهارات العرض والتقديم وغيرها من التدريبات.
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