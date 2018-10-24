ارتفاع عدد المصابين في أحداث الشغب بـ مباراة الترجي وأول أغسطس

ارتفع عدد المصابين من قوات الأمن التونسية في أحداث الشغب التى جرت في ملعب رادس إثر انتهاء مباراة كرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي وفريق بريمو دي اغوستو الأنغولي الى 38 مصابا.





وتأهل فريق الترجى إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا عقب التغلب على الفريق الإنجولى بمجموع نتيجة مباراتى الذهاب والإياب 4/ 3.





وتعرض 4 من مصابى قوات الأمن لجروح على مستوى العين واليد والساق جراء رشقهم بمقذوفات صلبة والشماريخ عقب انتهاء اللقاء.



