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حوادث

ضبط هارب من تنفيذ حكم قضائي بالإعدام بالإسكندرية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
ضبط متهم - ارشيفيه
ضبط متهم - ارشيفيه
مصطفى الرماح
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط هارب من تنفيذ حكم قضائى بالإعدام صادر ضده فى قضية قتل عمد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام هروب المدعو/إبراهيم.م.إ - 38 سنه - موظف سابق بشركة أبو قير للأسمدة - مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت (بالبحيرة) من تنفيذ حكم قضائى صادر ضده فى جناية (قتل عمد) ، والمقضى فيها بالإعدام.

ومن خلال تكثيف الجهود أمكن التوصل إلى محل تواجد المذكور بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وضبط كافة صور الخروج على القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
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