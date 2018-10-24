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بين الناس

استياء وغضب أهالى الحي السابع بمدينة نصر من تراكم القمامة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:30 م
صدى البلد
قسم الميدانى
سادت حالة من الإستياء والغضب بين أهالي منطقة الحي السابع بمدينة نصر، بسبب إنتشار أكوام القمامة، حيث تحولت المنطقة إلي مقلب من القمامة .

في البداية قال "محمود خيري" أن المنطقة تحولت إلى تلال من القمامة، وتكدست جبال القمامة مما جعلها وليمة للقطط والكلاب الضالة والحشرات والروائح الكريهة .

وأشار "أحمد مناع" أحد أهالي المنطقة إلى أنه بسبب عدم جمع القمامة بانتظام أصبحنا لا نطيق الروائح الكريهة التي تنبعث من تلك القمامة الملقاه في الشارع .

وأضاف" محمد محمود : أن الحي على علم بتراكم هذه القمامة دون أدنى مسئولية للتخلص من تلك القمامة،مطالبًا المسؤلين والجهات بالعمل على رفع تلك القمامة .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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