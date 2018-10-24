استياء وغضب أهالى الحي السابع بمدينة نصر من تراكم القمامة

سادت حالة من الإستياء والغضب بين أهالي منطقة الحي السابع بمدينة نصر، بسبب إنتشار أكوام القمامة، حيث تحولت المنطقة إلي مقلب من القمامة .



في البداية قال "محمود خيري" أن المنطقة تحولت إلى تلال من القمامة، وتكدست جبال القمامة مما جعلها وليمة للقطط والكلاب الضالة والحشرات والروائح الكريهة .



وأشار "أحمد مناع" أحد أهالي المنطقة إلى أنه بسبب عدم جمع القمامة بانتظام أصبحنا لا نطيق الروائح الكريهة التي تنبعث من تلك القمامة الملقاه في الشارع .



وأضاف" محمد محمود : أن الحي على علم بتراكم هذه القمامة دون أدنى مسئولية للتخلص من تلك القمامة،مطالبًا المسؤلين والجهات بالعمل على رفع تلك القمامة .



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .

