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محافظات

إزالة 35 حالة تعد على الأرض الزراعية ببني مزار في المنيا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:36 م
صدى البلد
ايمن رياض
ازالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا 35 حالة تعد بالبناء على الارض الزراعية لمجلس قروي شلقام بطريق خليل بيه وشلقام وساقولا. 

ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا لإزالة التعديات الواقعة على أراضى الدولة ،خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة بهدف الحفاظ على رقعة الأراضى بالمحافظة.

قال اسماعيل الفحام رئيس المركز ، ان الحملة اسفرت عن إزالة ٢٦ حالة وحدة محلية على مساحة 1800م2 و 4 حالات إصلاح زراعى بمساحة ٣ قراريط و١٢سهما و٥ حالات زراعة على مساحة ٤ قراريط و١٢سهما بالوحدة المحلية لقرية شلقام .
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