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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:02 م
صدى البلد
زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 4 سفن بضائع عامة .بينما غادر سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة .

وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وغادر عدد 1018 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 55087 طن من البضائع العامة منها عدد 79 سيارة نقل محملة بـ 3792 طن قمح.

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174203 ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51675 طنا.

كما استقبل الميناء قطار لنقل الغلال والحبوب . حيث وصل فى الساعه 2300 من مساء أمس القطار رقم 2462 وقام بتحميل 1275 طن من القمح وغادر فى تمام الساعه 0400 من صباح اليوم .

وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5400 طن يوريا و 900 طن أسمنت و 7866 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 244 حاوية مكافئة وحركة الوارد 277 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 880 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23836 طن ذرة و 12529 طن قمح و3729 طن سكر و1107 أطنان ألواح جبس و3372 طن خشب و5000 طن فول صويا و 8112 طن كسب صويا.
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