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محافظات

تحذيرات من سقوط أمطار على الغردقة ورأس غارب وسفاجا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:21 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
أعلنت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، في بيان اليوم الأربعاء، عن احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن رأس غارب، والغردقة، وسفاجا، وذلك يوم غدٍ الخميس.

وأصدر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى مجالس مدن المحافظة، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أى أحداث طارئة.

كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق
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