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رياضة

رونالدو يوجه رسالة عاطفية لـ فيرجسون

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:14 م
صدى البلد
إسراء أشرف
وجه الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، رسالة عاطفية إلى السير أليكس فيرجسون والذي يعد بمثابة الأب الروحي للدون والمدرب التاريخي لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر رونالدو، صورة عبر حسابه الشخصي "تويتر"، تجمعه بفيرجسون، معلقًا عليها: "مدرب عظيم ورجل رائع، علمني الكثير من الأشياء داخل وخارج الملعب، من الرائع رؤيتك في حالة جيدة".

وعاد رونالدو مجددًا مساء أمس، إلى مسرح "أولد ترافورد" لمواجهة فريقه القديم مانشستر يونايتد وذلك بعد رحيله عنه بـ 9 أعوام تقريبًا.

وشارك رونالدو مع يوفنتوس في مواجهة مانشستر يونايتد فريقه القديم، بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز السيدة العجوز بنتيجة 1-0.

وخاض رونالدو، مع مانشستر يونايتد 292 مباراة، في جميع البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 118 هدفًا، وصناعة 68 أخرون، ثم انتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في صيف 2009.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، عن وقوع يوفتوس ومانشستر يونايتد في المجموعة الثامنة بجانب كل من فالنسيا الإسباني، ويانج بويز السويسري.

ويتربع يوفنتوس على عرش المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق 5 نقاط، عن مانشستر يونايتد الذي يحتل الوصافة، بينما يحتل فالنسيا المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يحتل يانج بويز المركز الأخير بنقطة واحدة.
رونالدو يوجه رسالة عاطفية لـ فيرجسون
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