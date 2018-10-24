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رياضة

الاتحاد السكندري يسعى لضم دونجا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:26 م
صدى البلد
ملك موسى
تلقى محمود عبد العاطي دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتصالات من قبل مسؤولي نادي الاتحاد السكندري من اجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بينما اعلن دونجا من قبل عن نيته في الاستمرار مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، رغم تلقيه أكثر من عرض للرحيل عن النادي.

جدير بالذكر، أن دونجا تلقى مؤخرا أكثر من عرض للرحيل عن الزمالك، أبرزها المقاصة والمقاولون العرب وسموحة والإسماعيلي وإنبي لكن اللاعب رفض هذه العروض.
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