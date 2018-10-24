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رياضة

مباراة ليفربول اليوم .. وصول فريق الليفر لـ الأنفيلد بقيادة محمد صلاح.. صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:12 م
صدى البلد
أحمد هاني
وصل فريق ليفربول الإنجليزي، على ملعب الأنفيلد، استعدادًا لـ مباراة ليفربول اليوم ضد نظيره النجم الأحمر الصربى، فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

ويدخل فريق ليفربول في مباراة اليوم، وسط معنويات عالية بعدما نجح فى كسر سلسلة النتائج المخيبة للآمال التي تعرض لها فى مبارياته الأخيرة بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، وذلك بتحقيق الفوز على هدرسفيلد تاون السبت الماضى ضمن منافسات الجولة التاسعة ليتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتى برصيد 23 نقطة.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى مجموعته بـ3 نقاط حصادها من مبارتين، بواقع انتصار على باريس سان جيرمان وهزيمة من نابولى الإيطالى.
مباراة ليفربول اليوم .. وصول فريق الليفر لـ الأنفيلد بقيادة محمد صلاح.. صور
مباراة ليفربول اليوم .. وصول فريق الليفر لـ الأنفيلد بقيادة محمد صلاح.. صور
مباراة ليفربول اليوم .. وصول فريق الليفر لـ الأنفيلد بقيادة محمد صلاح.. صور
مباراة ليفربول اليوم .. وصول فريق الليفر لـ الأنفيلد بقيادة محمد صلاح.. صور
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