تعرّف على الترتيب الأسبوعي لفرق الناشئين في بطولات الجمهورية والمناطق

واصلت فرق قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي عروضها الجيدة منذ بداية الموسم الجاري 2018– 2019، في بطولات الجمهورية وبطولات منطقة القاهرة، حيث تتربع فرق النادي على صدارة الترتيب في معظم البطولات.



فيما يلي الترتيب الأسبوعي لفرق قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، في بطولات الجمهورية:



مواليد 97 (عادل عبد الرحمن)

فريق الشباب استأنف بطولة الدوري بعد التوقف الدولي، وفاز على مضيفه الداخلية 3-صفر، ضمن الجولة السادسة، ليواصل تربعه على صدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مصر للمقاصة (15 نقطة)، مسجلًا 21 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.



مواليد 99 (مدحت طه إسماعيل)

خسر الفريق أمام بيراميدز 1–2، ضمن الجولة الثامنة، ولكنه ظل في صدارة الترتيب، برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي وبيراميدز، مسجلا 16 هدفًا بينما استقبل 10 أهداف.



مواليد 2001 (أحمد سراج)

فاز الفريق للمرة التاسعة على التوالي في الدوري، وآخرها على حساب بتروجت 4-2، ليواصل تغريده في الصدارة بـرصيد 27 نقطة، بفارق 4 نقاط عن طلائع الجيش (23 نقطة)، مسجلًا 34 هدفًا، مقابل 5 أهداف فقط في مرماه.



مواليد 2003 (عادل مصطفى)

فاز الفريق على الجونة 2-1 ضمن الجولة الثامنة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، يتواجد بهم في المركز الحادي عشر، مسجلًا 13 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 18 هدفًا، خلال 6 مباريات لعبها في البطولة، حيث لم تكن له مباراة في الجولة الخامسة.



وفيما يلي الترتيب الأسبوعي لفرق قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، في بطولات منطقة القاهرة:



مواليد 2000 (أمين عرابي)

فاز الفريق على المعادي واليخت 5–صفر، ضمن الجولة السادسة، ليواصل التربع على الصدارة بـرصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن مصر للتأمين، وسجل الأهلي 21 هدفًا بينما استقبلت شباكه 5 أهداف.



مواليد 2002 (ياسر محمدين)

واصل الفريق تربعه على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، بعد الفوز على الساحل، 13-1 ضمن الجولة الخامسة، مسجلًا 55 هدفًا، بينما لم يتلقَ سوى هدف واحد.



مواليد 2004 (محمد سعد)

بعد الفوز للمباراة السادسة على التوالي على حساب الاتصالات 5–0، واصل الأهلي تصدره للترتيب بـ18 نقطة، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب (16 نقطة)، حيث سجل الأحمر 38 هدفًا، ولم يستقبل أي هدف.