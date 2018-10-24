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حوادث

السيطرة على حريق التهم سيارتين ملاكي في جراج برلماني سلفي سابق

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق مروع نشب فى جراج سيارات بمنزل عضو مجلس شعب سابقا وعضو الدعوة السلفية بسبب ماس كهربائى دون إصابات ونتج عن الحريق تفحم سيارتين ملاكى.

تلقى مدير أمن البحيرة بلاغان عن نشوب حريقان الأول من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بنشوب حريق بسيارتين داخل جراج (خاص) أسفل أحد العقارات بمدينة إيتاى البارود بدائرة المركز وإنتقلت القيادات الأمنيه وقوات الحمايه المدنيه وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق داخل جراج أسفل منزل المدعو علاء ال س ع62 سنة صاحب محل مصوغات ومقيم شارع الجزائر بدائرة المركز بعدد ( 2 ) سيارة كالتالي :سيارة (ملاكي) ماركة نيسان صنى  ملك المذكور ،سياره ( ملاكي) ماركة لانوس خاصة بنجل مالك المنزل عبد الله 36  تاجر مصوغات ومقيم بذات العقار. 

وتم الدفع فى حينه بالعدد المناسب من سيارات الإطفاء  وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطره عليها ومنع إمتدادها وإخمادها (دون حدوث ثمة إصابات ) ونتج عن ذلك  إحتراق السيارتين المشار إليها فقط بالكامل.

بسؤال مالك المنزل المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى ببطارية السياره الأولى ما أدى لاشتعال النيران بها وإمتدادها للسياره الثانيه وأضاف أن الجراج كان محكم الغلق بمعرفته حال وقوع الحريق ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك. 

وفى مركز شرطة شبراخيت نشب حريق بسياره ملاكى ملك المدعو "جمال د ح"،  58 سنة، موظف ومقيم بذات الناحية وتمت السيطرة عليه وإخماده ( دون حدوث ثمة إصابات).. و نتج عن ذلك احتراق الجزء الخلفى للسياره فقط ( الشنطة، الإطارات الخلفية).

وبسؤال مالك السيارة المذكور إتهم المدعو  أيمن ح عاطل ومقيم بذات الناحية  بإضرام النيران بسيارته أثناء توقفها أسفل منزله لخلافات بينهما بسبب الجيرة ..وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز .. من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة وعلل إتهام المذكور له بسبب الخلافات المُشار إليها. 

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريقان فنيًا..وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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