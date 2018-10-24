بورتو يتقدم على بطل روسيا بهدفين في الشوط الأول .. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم بورتو البرتغالي على لوكوموتيف موسكو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب لوكوموتيف ستاديون في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .



وافتتح فريق بورتو التهديف في الدقيقة 26 عن طريق موسى ماريغا من ركلة جزاء.



وأضاف هكتور هيريرا الهدف الثاني لبورتو فى الدقيقة 35 من رأسية قوية بعد عرضية رائعة من زميله .



وتمكن فريق لوكوموتيف موسكو من إحراز هدف فى الدقيقة 38 عن طريق أنتون ميرانشوك من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليقلص الفارق لـ2/1 .



ويحتل فريق بورتو المركز الثاني برصيد 4 نقاط فى المجموعة الرابعة ، بينما يأتي لوكوموتيف موسكو فى المركز الاخير دون نقاط.