محمد صلاح: سعيد بتسجيلي 50 هدفا مع ليفربول

أبدى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، سعادته بعد تسجيله هدفين في شباك نادي النجم الأحمر الصربي أمس، الأربعاء، ليقود فريقه للفوز بـ4 - 0 في دور مجموعات دوري الأبطال، علمًا بأنه وصل إلى هدفه الـ50 مع "الريدز".





وبدأ "صلاح"، تصريحاته لشبكة "بي تي سبورتس"، عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب "أنفيلد رود"، ضمن المجموعة الثالثة، بقوله "لقد كانت مباراة مهمة".





وتابع المحترف المصري: "كنا ندرك أن الأمور لن تكون سهلة، والأهم بالنسبة لنا كان حصد النقاط الثلاث، إنه فوز رائع، سعيد بتسجيل هدفي رقم 50 مع ليفربول، نحن نعرف كيف نتواصل فيما بيننا، وما هي إمكانياتنا".





واحتاج "الملك المصري" لـ65 مباراة من أجل الوصول إلى هدفه الـ50 مع كتيبة الألماني يورجن كلوب بواقع 36 هدفًا في البريميرليج، و13 في دوري الأبطال، وهدف في كأس الاتحاد".





كما تحدث المدافع الهولندي "فيرجيل فان دايك" لوسائل الإعلام، مبرزًا قوة الفريق الصربي.





وقال "بالطبع هذا الفريق يستحق المشاركة في دوري الأبطال، كان هناك بعض الارتباك في بداية المباراة، ولم نسيطر على اللقاء سوى بعد الدقيقة 20".





وأضاف "علينا أن نركز على أنفسنا والفوز بكل مباراة نخوضها، لاسيما على ملعبنا".





وحصد ليفربول ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى ست نقاط ينفرد بها بصدارة المجموعة، بفارق نقطة عن نابولي الإيطالي، واثنتين عن باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما يقبع الفريق الصربي في قاع المجموعة بنقطة وحيدة.