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حوادث

حبس 12 متهماً تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:56 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة شبرا الخيمة بحبس 5 تشكيلات عصابية تخصصت فى الإتجار فى المخدرات بشبرا الخيمة وتضم 12 تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ما تم ضبطهم وبحوزتهم كميات مختلفة من الحشيش والاقراص المخدرة. 

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير المباحث يفيد قيام مديرية الأمن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات من ضبط 5 تشكيلات عصابية فى منطقة شبرا الخيمة تخصصت فى الإتجار فى المخدرات بكافة أنواعها 

وتبين أن التشكيلات الخمسة تضم 12 متهماً وهى الأول ضبط أحمد ع ى " وصلاح ج ع " عاطلان وبحوزتهما 150 جرام حشيش ومبلغ مالى 850 جنيها.  

والتشكيل الثانى يضم كلا من محمد ع ح " عاطل والسابق اتهامة فى4 قضايا سلاح ومخدرات وإيهاب ع س " عاطلان وبحوزتهما 300 جرام حشيش ومبلغ مالى 2300 جنيه والثالث وهم محمد ر م " وحمادة ر ا " و أحمد ز ع " عاطلين وبحوزتهم 130 جرام حشيش و500 مخدر ومبلغ 2000 جنيه .

والتشكيل الرابع يضم كلا من أحمد م ج " وحسن خ ا " و محمود ع م " وعبد الحافظ ع ع " وبحوزتهم 200 جرام فودو و200 جرام حشيش والخامس يضم المتهمان وهما كريم ع م 25 سنه وكريم م ا " عاطلان وبحوزتهما 150 جرام استروكس أحيل المتهمون للنيابة فأمرت بحبسهما وتولت التحقيق.
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