بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور

أفاد مصدر أمنى بمديرية القاهرة، بأن بقعة زيت هي السبب فى انقلاب أتوبيس مدرسة بنزلة كوبرى الرحاب اتجاه الشروق، فتم التوجيه بسرعة التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمديرية وتشكيل غرفة عمليات ميدانية بمكان الحادث.



وبالفحص، تبين انقلاب أتوبيس مدارس تابع لإحدى المدارس الخاصة يستقله 14 تلميذا والسائق ومشرفة الباص، ونتج عن ذلك إصابة السائق والمشرفة و11 طالبا بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بطريق السويس لتلقى العلاج اللازم بسيارات الإسعاف اللازمة.



وقام المسعفون بنقل المصابين لتلقى العلاج وعمل الأشعات والفحوصات اللازمة، كما تم الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لسحب الطريق ورفع آثار الحادث، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية لإزالة بقعة الزيت وتغطيتها بالرمال، وعادت الحركة المرورية إلى ما كانت عليه مرة أخرى.