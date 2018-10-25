ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
محمد صبرى
أفاد مصدر أمنى بمديرية القاهرة، بأن بقعة زيت هي السبب فى انقلاب أتوبيس مدرسة بنزلة كوبرى الرحاب اتجاه الشروق، فتم التوجيه بسرعة التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمديرية وتشكيل غرفة عمليات ميدانية بمكان الحادث.

وبالفحص، تبين انقلاب أتوبيس مدارس تابع لإحدى المدارس الخاصة يستقله 14 تلميذا والسائق ومشرفة الباص، ونتج عن ذلك إصابة السائق والمشرفة و11 طالبا بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بطريق السويس لتلقى العلاج اللازم بسيارات الإسعاف اللازمة.

وقام المسعفون بنقل المصابين لتلقى العلاج وعمل الأشعات والفحوصات اللازمة، كما تم الدفع بالخدمات المرورية اللازمة لسحب الطريق ورفع آثار الحادث، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية لإزالة بقعة الزيت وتغطيتها بالرمال، وعادت الحركة المرورية إلى ما كانت عليه مرة أخرى.
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور
loading...

ترشيحاتنا

12 ملفا على طاولة مجلس إدارة الأهلي

FBI يكشف حقيقة الطرود المشبوهة التي أرسلت إلى أوباما وكلينتون وسي إن إن

غضب عربي بعد وصول وفد جمباز إسرائيلي إلى الدوحة وقطر: لكم الترحيب الكامل

اختفاء طالبة فى ظروف غامضة بالخانكة

شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فور وصوله إلى الخرطوم

الدفراوى: إيرادات الأفلام تخطت 3 ملايين جنيه هذا الأسبوع

تصريح مثير من محمد صلاح عقب فوز ليفربول في دوري أبطال أوروبا

شاهد .. انقلاب أتوبيس مدرسة أعلى كوبري الرحاب

مدرب الأهلي السابق: هدف حدراف فتح باب تأهل الرجاء لنهائي الكونفيدرالية

بقعة زيت وراء انقلاب أتوبيس مدرسة الرحاب.. صور

بن سلمان: مشاريع مصر تتسارع بشكل لا يصدق والشرق الأوسط أوروبا القادمة

الصين توجه أقوى تحذير لـ تايوان: الجيش يتحرك مهما كان الثمن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور

شاهد.. أقدم رخصة ركوب حمار فى مصر

السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة .. صور

انتهاء حفر المسافة بين العتبة وجمال عبدالناصر بالخط الثالث للمترو .. صور

السجن تهذيب وإصلاح ولقمة عيش.. المساجين يعملون بمصانع الأثاث برواتب شهرية.. و مزارع المواشي للاكتفاء الذاتي.. وملاعب كرة القدم للترفيه..ومستشفيات على أعلى مستوى للعلاج..صور

فيديو

شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فور وصوله إلى الخرطوم
بث مباشر.. مراسم وصول الرئيس السيسي للخرطوم
العوضى: تحديت زملائي بالتمثيل مع أحمد السقا والظهور مع منى الشاذلي.. فيديو
عرض فيلم The Dark بدور العرض الأمريكية.. غدا
أحمد العوضى: قصة حب فاشلة قادتني إلى تحقيق نجاحي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟