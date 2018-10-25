ميليشيات الحوثي تعتقل نقيب الصحفيين اليمني الأسبق مع 20 آخرين

اعتقلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، نقيب الصحفيين الأسبق والمفكر اليمني عبد الباري طاهر، وعددا من الصحفيين والكتاب والناشطين.



وأكدت مصادر صحفية مقربة من المعتقلين - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس - أن مسلحين من ميليشيات الحوثي اقتحموا مقر الندوة التي كانت تقام في أحد فنادق العاصمة صنعاء، وتتمحور حول مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، واعتقلوا جميع المشاركين فيها وعددهم 20 شخصا واقتادوهم إلى جهة مجهولة.



يذكر أن سجل ميليشيات الحوثي حافل بالاعتقالات التعسفية والانتهاكات الحاصلة في السجون بحق المعتقلين.

