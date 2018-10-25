البورصة تواصل نزيف الخسائر بمنتصف تعاملات آخر جلسات الأسبوع

واصلت البورصة المصرية التراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، ، ليفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 12 مليار جنيه مسجلا 736.6 مليار جنيه مقابل 748.2 بختام تعاملات أمس الأربعاء.



وتراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.4% مسجلا مستوى 13246 نقطة.



كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 1.7% مسجلا مستوى 686 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا إيجي إكس 100 بـ 1.2% مسجلا مستوى 1720 نقطة، وفقد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الاوزان بـ 1.8% مسجلا مستوى 2068 نقطة.