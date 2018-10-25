رجال السلة بالأهلي يواجه فريق طنطا بدوري المرتبط

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام نظيره فريق طنطا ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.



وتنطلق المباراة في الثامنة من مساء اليوم على صالة نادي طنطا، ويسعى خلالها الفريق تحت قيادة طارق خيري المدير الفني إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لمواصلة المشوار بالبطولة.



وكان الفريق قد عاد لاستئناف مبارياته في دوري المرتبط أمس بتحقيق الفوز على فريق الشرقية للدخان.