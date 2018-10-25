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رياضة

أوليمبياكوس يهزم أف 91 ديديلانجي بهدفين فى الدورى الأوروبي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:05 م
صدى البلد
يسرى غازى
تغلب فريق أوليمبياكوس اليونانى على نظيره أف 91 ديديلانجي من لوكسمبرج بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم فى إطار منافسات الدورى الأوروبي.

أحرز هدفى الفريق اليونانى فاسيليوس توروسيديس وكونستانتينوس فورتونيس.

وفى إطار الجولة ذاتها فاز فريق فورسكلا بولتافا الأوكراني على فريق كارباغ اغدام من أذربيجان بهدف نظيف سجله فلاديسلاف كولاش بالدقيقة 48.
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أوليمبياكوس يهزم أف 91 ديديلانجي بهدفين فى الدورى الأوروبي

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