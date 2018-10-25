ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. الأرض تبتلع سيدتين في تركيا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:16 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هاني حسين
عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة يرصد لحظة سقوط سيدتين في حفرة كبيرة ناتجة عن هبوط ارضي في تركيا، بأحد شوارع مدينة ديار بكر في جنوب تركيا إثر إنهيار أرضي.

وقالت وسائل الإعلام التركية إنهما طبيبة وممرضة تشتغلان في أحد المراكز الطبية في المدينة، وكانتا تتحدثان لثوان قبل أن تلتهمهما الأرض بعد وقوع الإنهيار.

وسارع السكان والمارة إلى مكان الحادث لمحاولة إنقاذ الضحيتين، وأكدت وسائل الإعلام المحلية نجاة السيدتين من الموت وإصابتهما بجروح طفيفة.
loading...

ترشيحاتنا

قرار جديد من جنايات المنصورة بخصوص قاتل طفليه فى ميت سلسيل..فيديو وصور

ننشر تفاصيل التحقيقات مع 6 من التراس اهلاوي ضبطوا بعد مباراة وفاق سطيف

موافقة مبدئية على 50 ألف مشجع لمباراة ذهاب الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

توفيق عكاشة: حسني مبارك رفض هذا الطلب ونفذه بعد فترة.. فيديو

الخطيب يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلى في السوبر المصري السعودي

الأرصاد تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية.. وتحذير للمواطنين.. فيديو

القوات المسلحة تنشر فيديوهات خاصة حول قدراتها القتالية وعملية التنمية في مصر

اتحاد الكرة يعلن رسميا ملعب مباراة الأهلي أمام الترجي بحضور 45 ألف مشجع

الذهب ينخفض مع صعود الدولار وتعافي الأسهم العالمية

معتز الدمرداش: الحلقة باظت بعد ظهور الزوج الفرفوش.. فيديو

مصرع 9 أطفال وفقدان 17 أخرين بسبب السيول في الأردن

رئيس بريزينتيشن ساخرا: هوه كله ضرب ضرب مفيش شتيمة يا ناس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

ملحمة شعبية لإنقاذ قرية الراشدة بالوادى الجديد من حريق مدمر.. فيديو
شاهد.. شباب الراشدة بالوادى الجديد يروون تفاصيل إنقاذها من الحريق
شاهد.. الأرض تبتلع سيدتين في تركيا
توفيق عكاشة: الإخوان بيهدموا في الدول.. فيديو
لاتسيو يتقدم على مارسيليا بهدف وإشبيلية على آكهيسار بثنائية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟