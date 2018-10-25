شاهد.. الأرض تبتلع سيدتين في تركيا

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة يرصد لحظة سقوط سيدتين في حفرة كبيرة ناتجة عن هبوط ارضي في تركيا، بأحد شوارع مدينة ديار بكر في جنوب تركيا إثر إنهيار أرضي.



وقالت وسائل الإعلام التركية إنهما طبيبة وممرضة تشتغلان في أحد المراكز الطبية في المدينة، وكانتا تتحدثان لثوان قبل أن تلتهمهما الأرض بعد وقوع الإنهيار.



وسارع السكان والمارة إلى مكان الحادث لمحاولة إنقاذ الضحيتين، وأكدت وسائل الإعلام المحلية نجاة السيدتين من الموت وإصابتهما بجروح طفيفة.