هشام الجخ يكشف عن قصائد كتبها لزوجته مع وفاء الكيلاني

يحل الشاعر هشام الجخ يوم الاثنين المقبل ضيفًا على برنامج "تخاريف" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة MBC، حيث يقدم العديد من القصائد الجديدة التي اختص بها البرنامج، كما يروي تفاصيل عديدة عن بعض القصائد التي كتبها لزوجته، ويكشف الكواليس والمفاجأت النارية التي ارتبطت بها بعض قصائده.



واستضاف برنامج «تخاريف» في حلقاته الأولى وائل كفوري؛ وإياد نصار والطفلين «محمود و يوسف» ونانسى عجرم وحسن الرداد، والفنانة السورية منى وحلقة مبروك عطية.



بالإضافة إلى حلقة تناولت قصة طفل يدعى "محمد" تم اختطافه من والدته وكان عمره وقتها 9 شهور، وبعد مرور سنوات عديدة حدثت المفاجأة بعد أن وجده أهله بعد أن أصبح عمره 13 عاما، والتي عرضت هذا الأسبوع من البرنامج الذي يخرجه حسين المنباوي.