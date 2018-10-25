عبد الفتاح الجريني: أجهز أغاني هندية وسأشارك في أفلام بوليوود..فيديو

أبدى المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني، إعجابه بالأغاني والموسيقى الهندية منذ صغره، قائلا:" كان حلما بالنسبة لي أني أغني اغنية هندية".



وأضاف الجريني في حواره مع المطرب هشام عباس في برنامج " شريط كوكتيل " المذاع على قناة " الحياة": "أنا معجب بأغنية ناري نارين وانبهرت من ردود فعل الهنود عند ذكر اسم هشام عباس، عندما كنت متواجدا في الهند".



وتابع:" أجهز لأغانٍ هندية في المرحلة القادمة وسأشارك في أفلام هندية".

