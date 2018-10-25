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عبد الفتاح الجريني: أجهز أغاني هندية وسأشارك في أفلام بوليوود..فيديو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:45 م
عبد الفتاح الجريني
عبد الفتاح الجريني
هاني حسين
أبدى المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني، إعجابه بالأغاني والموسيقى الهندية منذ صغره، قائلا:" كان حلما بالنسبة لي أني أغني اغنية هندية".

وأضاف الجريني في حواره مع المطرب هشام عباس في برنامج " شريط كوكتيل " المذاع على قناة " الحياة": "أنا معجب بأغنية ناري نارين وانبهرت من ردود فعل الهنود عند ذكر اسم هشام عباس، عندما كنت متواجدا في الهند".

وتابع:" أجهز لأغانٍ هندية في المرحلة القادمة وسأشارك في أفلام هندية".
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