قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي الصحي المجتمعي

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطوات جديدة وواسعة لتعزيز منظومة التحول الرقمي في قطاع الطب الوقائي، بهدف تقديم خدمات صحية ميسرة ودقيقة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بميكنة الخدمات الحكومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز معلومات الصحة والسكان، بحضور اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور هشام مجدي رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، والمهندس محمد عبد العظيم المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية.

تطوير أنظمة التحول الرقمي بقطاع

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول آليات تطوير أنظمة التحول الرقمي بقطاع الطب الوقائي، والتي تشمل المنظومة المتكاملة للمواليد والوفيات، ومنظومة التطعيمات الروتينية، ومراكز الوقاية من السعار، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني ذكي جديد للهواتف المحمولة.

وأضاف أن نائب الوزير استعرض نجاحات ميكنة تسجيل المواليد والوفيات في نحو 5000 منشأة صحية على مستوى الجمهورية، مما ساهم في تزويد متخذي القرار بمؤشرات دقيقة حول معدلات النمو السكاني عبر “الساعة السكانية”، وتكامل قواعد البيانات مع الوزارات المعنية عبر المحول الرقمي الحكومي، بما يدعم ترشيد الموارد مثل تحديث بطاقات التموين ومتابعة المنتفعين بالمعاشات وحذف الوفيات من قواعد بيانات الناخبين.

وتابع أن الاجتماع استعرض أيضاً نجاحات المنظومة الرقمية في ميكنة جلسات التطعيم وربطها بكافة المستويات، حيث تم إرسال 18 مليون رسالة نصية لتذكير أولياء الأمور بمواعيد جرعات أطفالهم، بالإضافة إلى ميكنة 345 مركزاً لتطعيم المعقورين لضمان تسجيل الحالات ومتابعتها بدقة في جميع المحافظات.

ومن جانبه، كشف اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير للتحول الرقمي، عن العمل الجاري حالياً لإطلاق تطبيق إلكتروني ذكي للهواتف المحمولة، والذي سيمثل نقلة نوعية في توفير مواد علمية مبسطة وموثوقة لرفع الوعي بالصحة العامة، وتعريف المواطنين بالخدمات الوقائية المتاحة في المنشآت الصحية القريبة منهم، وخلق قنوات اتصال مباشرة لدعم الثقافة الصحية المجتمعية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بتسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي لتقديم خدمات وقائية وتوعوية متطورة وميسرة لكل المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آثار سيول سانت كاترين
سيارات كوبيه
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

