5 نوفمبر.. الإعلان عن الفائزين فى مسابقة أم حبيبة الأولى لرائدات ورواد الأعمال بأسوان.. صور

أعلنت مؤسسة أم حبيبة للتنمية بأسوان بأنه سيتم الإعلان رسميًا عن المشروعات الفائزة فى مسابقة أم حبيبة الأولى لرائدات ورواد الأعمال فى 5 نوفمبر القادم ، وخاصة أن المسابقة شهدت عرض 34 مشروع وقع عليها الإختيار للمشاركة ضمن برنامج تنمية مهارات شباب أسوان الذى تنفذه مؤسسة أم حبيبة بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان والحكومة الكندية .



وكانت قد شهدت المسابقة حضور نخبة كبيرة من ممثلى الوزارات و البنوك وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجمعية مستثمري أسوان , وعددًا من العاملين فى مجال ريادة الأعمال من الأفراد والشركات والجمعيات الأهلية للإطلاع على أفكار المشروعات التى قدمها رائدات ورواد الأعمال فى أسوان خلال المسابقة.



كما قام الشباب من رائدات ورواد الأعمال فى أسوان خلال المسابقة بعرض مشروعاتهم على لجنة التحكيم التى تضم عدد من الخبراء والأساتذة والعاملين فى مجال ريادة الأعمال الذين قاموا بطرح الأسئلة على المتسابقين حول مشروعاتهم والتعقب عليها إستعدادًا لإختيار المشروعات الفائزة وعددها 10 مشروعات , وتتراوح قيمة الجوائز من 10 الأف جنيه إلى 100 ألف جنيه للمشروع الواحد .



يذكر أن عدد المشروعات التى تقدمت للمسابقة 56 مشروع حيث سيقوموا بالمنافسة على الجوائز وفقا لمعايير المسابقة المعلنة ، والمحددة مسبقًا وأبرزها أن يكون صاحب المشروع فى الفئة العمرية ما بين 21- 35 سنة وأن يكون من محافظة أسوان ، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة للمسابقة قد أتم تدريبات مسار ريادة الأعمال المقدم من مؤسسة أم حبيبة ، بالإضافة إلى شروط خاصة بخطة المشروع وفى مقدمتها الإبتكار والقيمة المضافة والجدوى المالية والإقتصادية للمشروع وجدية العمل ، بالإضافة إلى وضع خطة عمل واضحة للتطوير والتوسع ، وأن تتضمن مهام واضحة ومحددة لكل عضو فى فريق عمل المشروع.



وتخضع مشروعات رواد ورائدات الاعمال فى أسوان المشاركة فى المسابقة للتحكيم من قبل لجنة تحكيمية متخصصة حيث يقوم رواد ورائدات الأعمال بعرض مشروعاتهم خلال اللقاء تمهيدًا لاختيار المشروعات الفائزة .



ومن جانبها أكدت شمس على بهى مدير مؤسسة أم حبيبة أن مسابقة رواد ورائدات الأعمال تأتي ضمن برنامج ريادة الأعمال ببرنامج تنمية مهارات شباب أسوان حيث يرتكز على نشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المبتكرين والمبتكرات وأصحاب المشروعات من الشباب من الإناث والذكور فى أسوان فى كافة المجالات من خلال تقديم مجموعة متميزة من برامج لبناء القدرات لاختيار ريادة الأعمال كمسار وظيفي بديلًا عن الوظائف التقليدية .

