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اقتصاد

القابضة للتخزين: 4 صوامع قمح جديدة بقدرة تخزينية 250 ألف طن

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
محمد صبيح
عقدت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين اجتماع الجمعية العمومية برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2018/2019، بحضور أعضاء الجمعية العامة.

وتم مناقشة واستعراض عناصر تقديرات الموازنة والمستهدف تحقيقه من الخطة الاستثمارية والمشروعات المخطط تنفيذها التى ستتم خلال العام المالي 2018/2019، فضلًا عن التعرف على موقف الصوامع التى تم تشغيلها فعليًا فى المحافظات المختلفة وتبلغ ساعتها التخزينية 2.5 مليون طن، واستكمال المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة بهدف زيادة السعات والقدرات التخزينية.

كما سيتم زيادة القدرات والسعات التخزينية بعد اضافة اربعة صوامع مخطط دخولها الخدمة موسم تسويق القمح المحلي 2019 بقدرات وسعات تخزينية تصل الى 250 الف طن، ليصل بذلك اجمالي السعات التخزينية للصوامع الحديثة الى نحو 3 مليون طن مما يعد الانتقال بنشاط تخزين الحبوب وبشكل خاص القمح نقلة حضارية متميزة تضمن صلاحية الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدى المدعم بالمواصفات والجودة العالية.

وقدرت إيرادات النشاط المستهدفة ما مقداره 268 مليون جنيه، وتقدير الفائض خلال فترة الموازنة الجارية بنحو 9 ملايين وإجمالي تقديرات الموازنة الاستثمارية قدرت بـ 143 مليون جنيه.

وأكد المصيلحى على دور الشركة الاستراتيجي فى تحقيق الهدف القومي لإنشاء وتشغيل الصوامع بالأساليب المستحدثة التى تضمن حفظًا وتداولًا امنًا ومجديًا للحبوب وخاصة القمح.
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