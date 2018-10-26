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اقتصاد

سعر الدولار بالبنوك اليوم 26 -10- 2018

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:42 ص
الدولار
الدولار
مايكل عياد
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، ليسجل في البنك المركزي نحو 17.86 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء و17.88 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.89 جنيه شراء و 17.99 جنيه بيع، وفي البنك العقاري المصري 17.89 جنيه شراء و17.96 جنيه للبيع، بينما سجل بنك التعمير والإسكان 17.87 جنيه شراء و17.96 جنيه بيع، وبنك قناة السويس 17.87 جنيه شراء و17.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 17.87 جنيه شراء و17.96 جنيه بيع، وفي بنك كريدي أجريكول 17.87 جنيه شراء و17.96 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل 17.87 جنيه شراء و17.96 جنيه للبيع وسجل متوسط سعر الدولار في السوق الموازي نحو 17.90 جنيه.

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