بسبب فسخ خطبتها.. فتاة تلقى نفسها من الطابق الثالث بالإسكندرية

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما على محاولة الانتحار بأن ألقت نفسها من شرفة العقار سكنها بمنطقة المعمورة البلد، شرق الإسكندرية لقيام خطيبها بإبلاغها بفسخ خطبته منه.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه من مستشفى التأمين الصحي بطوسون بوصول المدعوة "ن ر أ"، 19 عاما، بدون عمل، مقيمة بعقار كائن بمنطقة المعمورة البلد دائرة القسم مصابه باشتباه شرخ بالجمجمة وكسر بالفقرات القطنية والعنقية (لا يمكن إستجوابها).



بالانتقال والفحص وسؤال والدها المدعو "ر أ ع"، 55 عام، موظف مقيم بذات العنوان قرر بقيام نجلته المذكوره بمغافلته وإلقاء نفسها من نافذة الشقة سكنهما بالطابق الثالث وسقوطها بمنور العقار مما أدي لحدوث إصابتها المنوه عنها وعلل ذلك لقيام خطيبها بإبلاغها بفسخ خطبتها ولم يتهم أحد بالتسبب في حدوث ذلك.



كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر رقم 11664/ 2018 إداري قسم شرطة ثان المنتزه.